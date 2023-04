Como documentos ultrassecretos do Pentágono se espalharam na internet

Funcionários do Pentágono teriam dito que documentos vazados são reais

Há 2 horas

Eles relatam as baixas sofridas em ambos os lados, as vulnerabilidades militares de cada um e, essencialmente, quais tendem a ser seus respectivos pontos fortes quando a Ucrânia decidir lançar sua ofensiva de primavera.

Documentos postados

As primeiras capturas de tela de documentos que pudemos identificar foram publicadas em 1º de março. Outras surgiram alguns dias depois.

As imagens apareceram no Discord — uma rede social popular entre gamers — e foram compartilhados em vários canais de discussão.

Esses canais não são sobre política ou inteligência militar, são para jogadores do jogo de computador Minecraft e outro para fãs de uma celebridade filipina do YouTube.

Um dos participantes do grupo afirma ter tirado as imagens de outro canal do Discord, que já foi excluído, impossibilitando a verificação.