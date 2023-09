X retira ferramenta para denunciar notícias eleitorais falsas, dizem pesquisadores

Segundo a ONG Reset.Tech Australia, o recurso foi removido nas últimas semanas, com exceção da União Europeia.

A ferramenta, disponível nos EUA, Austrália e Coreia do Sul desde 2021, havia sido expandida para outros países no ano passado.

Em uma carta pública, a Reset.Tech Australia classificou a medida como "extremamente preocupante", já que a Austrália se prepara para realizar o referendo no próximo mês.

De acordo com a Reset.Tech Australia, o recurso continua disponível para países da União Europeia, onde um estudo recente sugere que a rede X concentra a maior proporção de desinformação entre seis grandes redes sociais.

O estudo da Comissão Europeia examinou mais de 6.000 publicações no Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X e YouTube.

O estudo aponta que o X tinha a maior “taxa de descoberta” de desinformação – o que significa as chances de um usuário se depararem com desinformação.

Desde que Musk assumiu o controle do X, ou Twitter, como era então conhecido, no final de 2022, a empresa foi acusada de permitir um aumento do discurso de ódio e da desinformação.