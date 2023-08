Os ucranianos que não querem lutar na guerra contra Rússia

Yehor testemunhou os problemas de saúde mental do seu pai depois de lutar contra o exército soviético no Afeganistão. Por isso, ele não quer lutar.

Crise de corrupção

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, demitiu todos os chefes regionais de recrutamento do país, devido a acusações generalizadas contra os funcionários do sistema, que incluem suborno e intimidação.

A família de um chefe de alistamento militar em Odessa, no sul do país, chegou a ser recentemente acusada de comprar carros e imóveis no litoral sul da Espanha, no valor de milhões de dólares. O funcionário alega desconhecimento do assunto.