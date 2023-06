O que se sabe sobre ataque que matou 37 estudantes em escola de Uganda

Quase 40 estudantes foram mortos no oeste de Uganda por rebeldes de uma milícia ligada ao grupo autodenominado Estado Islâmico.

Outras oito pessoas estão em estado crítico após o ataque à escola secundária Lhubiriha, na cidade de Mpondwe, próxima à fronteira com a República Democrática do Congo (RDC).

Vinte deles foram atacados com facões e 17 morreram queimados, afirmou o titular da pasta à BBC.

Sobreviventes disseram que os rebeldes jogaram uma bomba no dormitório depois de um ataque inicial com facões. Não está claro se foi essa a causa do incêndio que matou parte dos jovens.