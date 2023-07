'Nossos ursos não são pessoas fantasiadas': o vídeo que obrigou zoo chinês a negar rumores de farsa

Há 31 minutos

Um zoológico no leste da China precisou emitir um comunicado aos visitantes afirmando que os ursos-malaios (Helarctos malayanus) no local são reais depois que notícias falsas viralizaram na internet.

O rumor dizia que os bichos seriam na verdade humanos com roupas de urso.

As notícias falsas surgiram a partir de um vídeo real mostrando um urso apoiado sobre as patas traseiras em uma posição curiosa.

Usuários de redes sociais então começaram a especular que o urso poderia ser uma pessoa fantasiada.

O zoológico de Hangzhou disse que as pessoas "não entendem" a espécie.

Os ursos-malaios, também conhecidos como ursos-do-sol, são a menor espécie de urso do mundo: geralmente têm o tamanho de um cachorro grande, diz o zoológico.

Eles são uma espécie nativa das florestas tropicais do Sudeste Asiático e estão ameaçados de extinção.

Menor urso do mundo

O vídeo que se espalhou é real - nele o urso é visto de pé na borda de seu habitat, com as patas ao lado do corpo e aparentemente observando os visitantes do zoológico.

As pessoas nas redes sociais questionaram como o urso conseguia ficar tão ereto sobre as pernas finas, bem como a aparência do que parecia ser uma bolsa de pele ao redor de seus quadris - alguns notaram a semelhança com um traje de urso mal ajustado.

Em um post escrito da perspectiva de um urso-malaio chamado Angela, o zoológico de Hangzhou disse: "Algumas pessoas pensam que eu pareço uma pessoa... Parece que vocês não me entendem muito bem."

"Quando se trata de ursos, a primeira coisa que vem à mente é uma figura enorme e um poder surpreendente... Mas nem todos os ursos são gigantes", diz o texto.

O post do zoológico de Hangzhou observa que os ursos medem cerca de 1,3 metros de altura quando estão de pé sobre as patas traseiras, o que é menos da metade do tamanho dos ursos pardos nativos da América do Norte.

Visitas estavam sendo organizadas para repórteres verem o urso na segunda-feira, disse um funcionário do zoológico à agência de notícias AP por telefone.

Ashleigh Marshall, especialista do Zoológico de Chester, diz que o animal no vídeo é "definitivamente um urso de verdade" e afirma que os ursos-do-sol geralmente "se parecem muito com pessoas fantasiadas".

Questionada em um programa da BBC sobre a aparência enrugada da pele do urso, ela disse que esta é uma característica normal e muito importante de sua anatomia.