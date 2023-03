Quais as reais chances de Putin ser preso?

No entanto, são imensos os problemas práticos e logísticos.

Putin pode ser preso?

Desde que as tropas russas invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022, Putin visitou apenas oito países. Sete deles seriam considerados por ele como parte do "estrangeiro próximo" da Rússia — ou seja, partes constituintes da União Soviética (URSS) antes de seu colapso no final de 1991.