Fotógrafo captura 'rosto humano' em onda de mar em ressaca

Há 42 minutos

Ian Sproat, de 41 anos, tirou cerca de 4 mil fotos durante uma sessão de 12 horas no Roker Pier, em Sunderland, no último sábado (25/02).

Sproat contou que sua paixão era capturar formas reconhecíveis formadas pelas ondas e pela paisagem marítima — ele custou a acreditar quando se deparou com a forma de um rosto humano de perfil ao analisar as imagens.

A foto gerou uma grande repercussão quando Sproat a compartilhou em sua página do Instagram com a seguinte legenda: "Seria a deusa das águas Anfitrite ou nossa amada e finada Rainha Elizabeth?"

"Eu realmente tive dificuldade com o lockdown, me atingiu com força, e fiquei muito estressado com meus negócios."