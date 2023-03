Príncipe William diz que Diana ficaria decepcionada com falta de progresso em apoio aos sem-teto

O príncipe William, herdeiro direto do trono britânico, disse que sua mãe, a princesa Diana, teria ficado desapontada com a falta de progresso nas medidas para impedir que pessoas não tenham uma casa para morar.

No vídeo, o príncipe de Gales passou um tempo com pessoas que foram ajudadas por uma instituição de auxílio aos sem-teto.

Quando criança, o príncipe William era levado por sua mãe em visitas a instituições de caridade que trabalhavam com pessoas em situação de rua, como a The Passage, de Londres.

Princesa Diana com Harry e William na instituição de caridade The Passage em 1993

“Minha mãe me apresentou à causa dos sem-teto desde muito jovem, e estou muito feliz por ela ter feito isso”, disse o príncipe no vídeo.

"Acho que ela ficaria desapontada por não termos avançado mais no combate à falta de moradia em comparação com a época em que ela estava envolvida com isso."