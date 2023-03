Homem que passou mais tempo no corredor da morte no mundo ganha direito a novo julgamento

Iwao Hakamada, fotografado com sua irmã Hideko em 2019, foi solto em 2014

Um japonês que esteve no corredor da morte por quase meio século terá um novo julgamento.

Iwao Hakamada, agora com 87 anos, é o condenado à morte mais antigo do mundo, de acordo com a Anistia Internacional. Ele foi sentenciado em 1968 por assassinar seu chefe, a esposa dele e seus dois filhos em 1966.