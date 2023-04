Beijo em criança e acusação de machismo: as polêmicas envolvendo Dalai Lama

O menino pergunta se pode abraçar o líder religioso, que aponta para sua bochecha e diz "primeiro aqui". O garoto dá um beijo no rosto do líder e lhe dá um abraço.

O líder então encosta a testa na testa do menino, coloca a língua para fora e diz "e chupe minha língua". Algumas pessoas riem, o garoto põe a língua para fora e se afasta, assim como o religioso. Colocar a língua para fora pode ser um tipo de cumprimento no Tibete.

"Sua santidade com frequência provoca as pessoas de maneira inocente e jocosa. Ele pede desculpas pelo incidente", disseram.

O Dalai Lama vive em exílio na Índia desde 1959, quando fugiu do Tibete após uma tentativa frustrada de obter independência da dominação chinesa no território.

O episódio recente aconteceu em um encontro do líder com 120 alunos que haviam terminado um programa de treinamento oferecido por uma fundação.

'Mais atraente'

O Dalai Lama "tem um senso aguçado das contradições entre o mundo materialista e globalizado que ele encontra em suas viagens e as ideias complexas e mais espirituais sobre a reencarnação que estão no cerne da tradição budista tibetana", disse um comunicado na época.

Visita a líder de seita

Após investigações em 2017 revelarem que o grupo americano Nxivm era uma seita que mantinha escravas sexuais, o Dalai Lama foi criticado por ter participado de um evento do grupo e se encontrado com o líder da seita, Keith Raniere - hoje preso e condenado nos EUA por extorsão, crimes sexuais, tráfico de pessoas e fraude.

Uma das líderes do grupo, Sara Bronfman, teria sido responsável por conseguir a presença do líder por ter uma relação próxima com um funcionário do líder religioso, o autodeclarado "emissário da paz" lama Tenzin Dhonden.