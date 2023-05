A cadeira de 700 anos restaurada para a coroação de Charles 3º

A cadeira medieval usada na coroação dos monarcas da família real britânica está sendo restaurada, de forma a estar pronta para a coroação do rei Charles 3º.

Com 700 anos, a cadeira feita de carvalho é descrita como "extremamente frágil" por especialistas em conservação da Abadia de Westminster, em Londres.

Tudo isso faz parte dos preparativos para a cerimônia de coroação do rei que será realizada na Abadia de Westminster, em 6 de maio.

A cadeira foi feita por ordem de Edward 1º, que reinou de 1272 a 1307, e foi usada em praticamente todas as cerimônias de coroação desde então.

Mas Blessley esclarece que "não é uma peça de museu" e sofreu duros golpes ao longo do tempo.

Turistas e crianças em idade escolar marcaram a mobília com "pichações" nos séculos 18 e 19.

"É extremamente frágil. Tem uma estrutura de camadas complexa, o que significa que as camadas douradas muitas vezes descamam, então muito do meu trabalho é colar essas camadas douradas de volta, me certificando de que estejam completamente firmes antes da coroação", diz Blessley.