O raríssimo gafanhoto rosa registrado por fotógrafo amador em seu jardim

Um fotógrafo amador encontrou uma grata — e colorida — surpresa em seu jardim, no País de Gales: avistou um raro gafanhoto rosa enquanto podava suas dálias.

Apesar de seu pequeno tamanho, o rosa choque do gafanhoto se destacou enquanto o inseto pulava no quintal, no vilarejo de Llandegfan, na ilha de Anglesey.