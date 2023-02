'Só deu tempo de pegar meus bebês gêmeos e sair', diz moradora afetada pela chuva no litoral de SP

Nicole e família deixaram a casa onde moravam 'só com roupa do corpo'; eles criaram vaquinha virtual para refazer a vida

Em meio ao temporal que caiu no fim de semana no litoral norte de São Paulo, a estudante Nicole Mandinga, de 17 anos, moradora do bairro de Topolândia, em São Sebastião, só teve tempo de pegar seus dois gêmeos recém-nascidos, Akin e Kevin, e deixar a casa onde mora "com a roupa do corpo" e "pelos fundos, pulando para o terreno do vizinho".