Como é por dentro da polêmica barca do Reino Unido que abrigará 500 pessoas que pediram asilo

Pela primeira vez, os repórteres foram autorizados a subir na barca Bibby Stockholm, o gigantesco complexo de acomodação flutuante que abrigará solicitantes de asilo no Reino Unido .

A barca está ancorada no porto de Portland, no sudoeste da Inglaterra, e se tornará o lar de 500 homens solteiros em busca de asilo no país europeu nas próximas semanas.