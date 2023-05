Mancha verde fluorescente em canal intriga Veneza

Os venezianos acordaram na manhã deste domingo (28/5) com uma visão incomum: um trecho de água no canal central da cidade tinha ficado verde fluorescente.

Muitos internautas disseram que as imagens de Veneza deste fim de semana lembram a ação de 1968 do artista argentino Nicolás García Uriburu, que tingiu as águas do Grande Canal de verde para aumentar a conscientização sobre questões ecológicas.