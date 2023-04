O que diz a lei sobre casos como casamento de prefeito de 65 anos com adolescente de 16

Há 22 minutos

Aos 65 anos, o prefeito de Araucária, Hissam Hussein (sem partido), casou-se com uma adolescente de 16 anos no dia 12 de abril.

De acordo com apuração do jornal O Estado de Minas, o aumento salarial foi de 43%.

A tia da jovem também ocupava um cargo público, e após as polêmicas, o prefeito exonerou as parentes da primeira-dama.

O MPPR (Ministério Público do Estado do Paraná) afirmou que o prefeito está sendo investigado.

Legislação brasileira permite o casamento com autorização dos responsáveis

O artigo 1.517 do Código Civil Brasileiro considera legal o casamento de pessoa a partir de 16 anos com alguém maior de idade caso haja o consentimento dos pais ou responsáveis - como foi o caso da atual esposa de Hissam - ou em casos de gravidez.

"Os pais só podem revogar a autorização antes do casamento, caso o façam o filho pode, dependendo do caso, pedir autorização judicial para se casar. Uma vez celebrado o casamento a pessoa se torna capaz e os pais não podem questionar o casamento celebrado com sua autorização", explica Isa Gabriela Stefano, sócia do Fonseca Moreti Advogados, especialista em Direito de Família e Sucessões, doutora e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP.