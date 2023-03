'Indivíduo negro na via pública': STF julga abordagem policial 'motivada por cor da pele'

Em caso julgado no STF, o PM que fez a abordagem declarou à delegacia que 'avistou ao longe um indivíduo de cor negra' que 'estava em pé junto ao meio fio da via pública'

O Supremo Tribunal Federal decide nesta quinta (02/03) se são legais ou não as provas processuais em que a “suspeita” que levou à abordagem policial foi o fato da pessoa ser negra. A decisão é para um caso individual, mas tem repercussão para todo o sistema criminal.

O processo envolve Francisco dos Santos, um homem negro de São Paulo que foi abordado e revistado pela polícia na rua. A motivação é descrita pela própria polícia no boletim de ocorrência.

Como consta no processo, o PM que fez a abordagem declarou à delegacia que, ao passar por uma rua em seu caminho, “avistou ao longe um indivíduo de cor negra” que “estava em pé junto ao meio fio da via pública” ao lado de um veículo, que, segundo o PM, constituía uma “cena típica de tráfico de drogas”.

O termo “indivíduo negro” foi usado pelo outro policial envolvido na revista ao descrever a situação no boletim de ocorrência. Nenhum dos PMs viu uma transação acontecendo.

Francisco admitiu à Justiça ser usuário de drogas - o que não é mais considerado crime e não é punido no Brasil. Mas ele foi processado e condenado a 7 anos de prisão em instâncias inferiores como traficante por estar com menos de 1,5 grama de cocaína.

A Defensoria Pública de São Paulo, que faz a defesa de Francisco, e entidades jurídicas que participam do processo como amicus curiae (colaborador da Justiça que detém algum interesse social no caso mas não está vinculado diretamente ao resultado) afirmam que a abordagem policial foi um caso de perfilamento racial.

“Perfilamento racial é quando forças policiais fazem uso de generalizações baseadas em cor ou raça, sem prestar a atenção em comportamentos que de fato geram suspeição de que há um crime acontecendo”, diz à BBC News Brasil o criminalista Gabriel Sampaio, diretor de litigância e incidência da Conectas Direitos Humanos, entidade que é amicus curiae no processo

Tanto a Conectas quanto outros amici curiae do caso afirmam que a questão central é mais do que uma discussão sobre tráfico ou sobre a política de drogas, mas sim de racismo.

“Esse caso não é um caso que trata de posse de droga, princípios da insignificância, mas de racismo”, afirmou a criminalista Priscila Pamela Cesário dos Santos, diretora do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa), em sustentação oral durante o julgamento - que começou na quarta (01/03) e continua nesta quinta.

Uma pesquisa do IDDD em conjunto com o data_labe mostra que negros têm quatro vezes mais chances de serem abordados pela polícia do que brancos.