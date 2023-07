Maioria de jovens palestinos é contra solução de dois Estados, diz pesquisa exclusiva

Os confrontos ocorridos nos últimos dias entre soldados israelenses e militantes palestinos no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia, lembraram à comunidade internacional o quão distante está uma possível solução de paz para um dos conflitos mais antigos e sangrentos do Oriente Médio.

"Tenho relatado ataques noturnos [das forças israelenses] e ataques diurnos que acontecem com bastante frequência. Não filmo todos, mas faço o meu melhor. Tem sido um pouco difícil com a escola e tudo. Sempre há algo cobrir."

Sem confiança

O Centro Palestino para Pesquisas e Pesquisas de Políticas, com sede na Cisjordânia, coletou mudanças nas opiniões públicas por mais de duas décadas e compartilhou dados exclusivamente com a BBC sobre os jovens de 18 a 29 anos.

As descobertas demonstram tendências claras no apoio decrescente entre essa geração à Autoridade Palestina (AP) e um declínio constante na defesa de uma solução de dois Estados na última década.

"Hoje, o descontentamento dos jovens se deve em grande parte à falta de legitimidade que eles veem no sistema político. Portanto, temos um presidente que há 14 anos governa sem legitimidade eleitoral", explica Khalil Shikaki, diretor do centro.

Apoio a confronto armado

No ano passado, vários novos grupos militantes surgiram nas cidades de Nablus e Jenin, no norte da Cisjordânia, desafiando a legitimidade das forças de segurança da Autoridade Palestina.

Os mais conhecidos são a Cova dos Leões e as Brigadas de Jenin, que realizaram ataques na Cisjordânia contra as forças e colonos israelenses.

Violência

O partido estudantil Fatah, a ala jovem do partido dominante na Autoridade Palestina, sempre resistiu aos avanços dos partidos islâmicos de oposição, incluindo o principal rival do Fatah, o Hamas.

"Normalmente, a diferença entre as facções do Fatah e do Hamas é de uma ou duas cadeiras. Desta vez, foram 10 a favor do Hamas."