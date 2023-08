Problemas intestinais podem ser sinal precoce de Parkinson, diz estudo

Compreender por que ocorrem problemas intestinais pode permitir o tratamento precoce do Parkinson, dizem pesquisadores

As descobertas, publicadas na revista científica Gut, acrescentam mais evidências à ideia de que a saúde do cérebro e do intestino estão intimamente ligadas.