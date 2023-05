O desconhecido parentesco entre Charles 3º e os herdeiros da família real brasileira

De acordo com a descrição da Casa Imperial Brasileira feita à BBC News Brasil, os atuais herdeiros da Família Imperial brasileira são primos distantes do rei Charles 3º.

O príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, Chefe da Casa Imperial do Brasil, e o Rei Charles 3º, eram primos em sexto grau, partilhando o Duque Franz de Saxe-Coburgo-Saalfeld (1750-1806) e sua segunda esposa, a Condessa Augusta Reuss de Ebersdorf (1757-1831), como ancestrais comuns mais recentes. Luiz de Orleans e Bragança morreu em julho do ano passado.

Herdeiros da família imperial brasileira não estarão na cerimônia de coroação

"A família real britânica convida, por tradição, apenas as famílias reais reinantes ou parentes muito próximos, como o rei Constantino (Constatino 2º, último rei da Grécia, morto em janeiro deste ano). Somos primos de sétimo e oitavo graus. O bisavô do Conde D’Eu (marido da Princesa Isabel) é avô da rainha Vitória. Por isso, não fomos convidados. Se fossem convidar todos os parentes de sétimo e oitavo graus, não haveria abadia para tanta gente. Mas temos ótimas relações."

"Quando a (falecida) rainha Elizabeth esteve aqui (no Brasil), papai e mamãe foram convidados para encontrá-la para o banquete então oferecido, recebendo dela afável atenção. Na mesma viagem meu irmão D. Eudes, tenente da Marinha de Guerra do Brasil, foi o oficial de ligação a bordo do iate real Britannia, que trouxe do Recife ao Rio de Janeiro o casal real."