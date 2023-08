As mulheres ucranianas na linha de frente dos combates contra Rússia

Um número crescente de mulheres ucranianas têm se alistado para combater na linha de frente dos combates contra a Rússia. A BBC conversou com três das 5 mil mulheres soldados que atualmente combatem não apenas os inimigos russos, mas também lutam contra os constantes ataques preconceituosos desferidos pelos próprios companheiros de farda.

A reportagem da BBC conversou com Andriana num centro de reabilitação da Ucrânia — num local que não pode ser revelado por questões de segurança — para onde foi levada após ter sido ferida, em dezembro, pela explosão de uma mina terrestre nos arredores da cidade de Kherson.

"Eles disseram que eu tinha perdido as pernas e as mãos e que eu tinha morrido em consequência da explosão", conta Andriana. "Eles são extremamente profissionais na arte da propaganda", acrescenta, se referindo aos russos.

Dezoito meses após a invasão russa , já são 60 mil mulheres servindo nas Forças Armadas ucranianas. Mais de 42 mil desempenham funções militares — incluindo as 5 mil soldados na linha de frente —, segundo o Ministério da Defesa ucraniano disse à BBC.

O governo ucraniano acrescenta que, segundo as leis locais, nenhuma mulher pode ser convocada compulsoriamente — ou seja, todas teriam se alistado por livre vontade.

"Perguntei ao meu comandante o que ele achava que eu poderia fazer melhor. Ele respondeu que eu seria uma sniper, uma francoatiradora de elite", conta Evgeniya Emerald que até recentemente estava no front.

Antes da guerra, Evgeniya Emerald (na foto com sua filha de três meses) era gerente de uma joalheria

Ela diz que, desde a Segunda Guerra Mundial, as mulheres snipers são elogiadas e acrescenta que a boa reputação não é à toa.

Evgeniya, de 31 anos, recebeu treinamento militar em 2014, após a Rússia ter invadido a Crimeia, mas somente em 2022 ela resolveu se alistar no exército.

Antes do conflito atual se ampliar atingindo todo o país, ela era gerente de uma joalheria.

Da mesma forma que ocorre com Andriana, Evgeniya tem sido mencionada pela mídia russa como sendo "nazista" e "cruel".

Centenas de artigos já foram publicados sobre a atuação dela no front como sniper, em que também são fornecidas informações sobre sua vida privada.

Evgeniya, assim como as outras mulheres com quem falamos e que atuam na linha de frente, não podem revelar quantos alvos elas já atingiram.

Em foto publicada em sua página no Instagram, Evgeniya carrega sua arma de sniper e segura um cachorro e um gato

"Quando cheguei nas forças especiais, um dos meus colegas combatentes me perguntou: 'Garota, o que você está fazendo aqui? Devia estar na cozinha preparando borshch [uma sopa tradicional ucraniana].' Eu me senti ofendida e respondi: 'Você só pode estar brincando. Eu poderia estar na cozinha, mas também sou capaz de te derrubar'."

Outra soldado chamada Evgeniya, Evgeniya Velyka da ONG Arm Women Now, que presta ajuda às soldados ucranianas mulheres, concorda.

"Na nossa sociedade, prevalece a ideia de que as mulheres só se alistam para conseguir um marido."

"É difícil avaliar a real extensão do problema, já que nem todas as mulheres soldados gostam de falar sobre isso", ela diz.

Em conversa com a reportagem, a vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Malyar, minimizou o problema, dizendo que havia "poucos casos" de abuso se pensarmos que há "centenas de milhares" de pessoas mobilizadas no esforço de guerra.

As mulheres que servem nas Forças Armadas não recebem uniformes produzidos para elas. Elas têm que usar uniformes masculinos que não são apropriados, incluindo roupas íntimas, sapatos de tamanho maior e coletes à prova de balas inadequados.

Até a própria vice-ministra da Defesa, Hanna Malyar, disse que seu uniforme de campanha foi desenhado originalmente para um homem — e ela teve que ajustá-lo, já que ela é de "estatura menor" do que a média dos homens. Mas ela acrescenta que a farda usada em cerimônias oficiais incluem sapatos de salto alto.

Isto fez com que Andriana resolvesse ser uma das fundadoras da ONG Veteranka [Movimento das Mulheres Veterana da Ucrânia], em defesa de direitos iguais para mulheres militares. A ONG luta também para reformar as leis militares ucranianas, igualando-as às leis em vigor na Otan, a aliança militar de países ocidentais.

A vice-ministra Malyar argumenta que o governo tem feito algum progresso. Foi desenhado um uniforme especial para mulheres, segundo ela, que já foi testado e aprovado para ser produzido em grande quantidade. Ela não soube dizer, no entanto, quando ficará disponível.

"A guerra não se importa se você é homem ou mulher. Quando uma bomba cai sobre uma casa, não importa se dentro está um homem, uma mulher ou uma criança, todos morrerão da mesma maneira. E no front não é diferente . Se você pode ser boa no que faz e é mulher, por que não poderia defender seu país, seus concidadãos?", diz.

Iryna acredita que o papel do sniper tem sido romantizado

Neste momento, a sniper Iryna participa na contraofensiva que acontece na parte leste da região de Donbas. Nós conseguimos conversar com ela por uma linha privada durante um momento de trégua no campo de batalha.

Ela representa a mudança que as mulheres combatentes vêm lutando para que sejam implementadas. Iryna é comandante interina de uma unidade composta apenas por soldados homens.

"A imagem de sniper tem sido romantizada… e o papel é mostrado com grande beleza nos filmes. Mas a realidade é outra, é trabalho pesado."

Ela conta como um sniper fica deitado no chão por até seis horas sem se mover até que dispare um único tiro, para em seguida sair correndo para um outro local. "É como brincar com a morte", ela acrescenta.

As milhares de mulheres que se alistaram tiveram que deixar para trás suas carreiras e suas famílias.

Após a invasão russa no ano passado, Andriana abandonou o trabalho de consultora da ONU para Igualdade de Gênero junto ao Ministério de Veteranos de Guerra da Ucrânia para se juntar às Forças Armadas.

Com um filho em idade escolar, Andriana conta, com lágrimas nos olhos, que não vê o menino há sete meses. Sua expressão muda e um largo sorriso substitui as lágrimas ao mostrar fotos de seu filho em seu telefone celular.