Os 3 tipos de reações de republicanos a acusações contra Trump

As acusações criminais contra Donald Trump sob a Lei de Espionagem, por manusear documentos confidenciais após deixar a Casa Branca, tornaram essas divisões dentro do partido particularmente acentuadas.

A seguir, está uma análise rápida do que as várias divisões estão falando sobre o indiciamento do ex-presidente — e o que está motivando suas respostas.

Os rivais de Trump

São as pessoas que querem se distinguir do ex-presidente, sem afastar seus apoiadores.

Outro pré-candidato à presidência, o senador Tim Scott, da Carolina do Sul, disse que as acusações eram exemplo de "um sistema de justiça em que a balança tem dois pesos e duas medidas".

O ex-vice-presidente Mike Pence, que está concorrendo contra seu antigo chefe, afirmou em uma convenção republicana no fim de semana que ninguém está acima da lei. Em seguida, falou sobre anos de suposta politização no Departamento de Justiça e o fracasso em processar Hillary Clinton.

Foi o que aconteceu com a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, por exemplo. Ela inicialmente divulgou uma declaração que soava muito semelhante a seus colegas candidatos presidenciais. "Não é assim que a justiça deve ser feita em nosso país", ela tuitou.

O ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, quer forçar os republicanos a fazer um acerto de contas com Trump. "Os fatos apresentados aqui são contundentes em termos da conduta de Donald Trump, e é isso que nós, como partido, devemos observar", ele disse. Asa Hutchinson, ex-governador do Arkansas, pediu que Trump desistisse da corrida presidencial de 2024.

Mas pode ser que o candidato mais improvável, o empresário Vivek Ramaswamy, esteja mais em contato com a base do partido: ele reforçou sua defesa, dizendo que perdoaria Trump se eleito.

Verdadeiros trumpistas

Eles dizem que as acusações relacionadas aos documentos confidenciais são uma tentativa do presidente Biden de se livrar de um oponente político no período eleitoral. As primeiras pesquisas sugerem que esta acusação não persuadiu nenhum dos verdadeiros trumpistas a deixar de apoiá-lo.