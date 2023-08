Como animais têm 'amizades' surpreendentemente parecidas com as humanas

A amizade é uma parte central da experiência humana. Nossas histórias, nossas canções e nossas conversas são tecidas com fios de amizade.

Em termos científicos, duas pessoas são consideradas amigas se consistentemente preferem uma à outra ao invés de outros indivíduos. No entanto, os humanos não são os únicos que fazem amizades.

Semelhanças

Macacos, zebras, marmotas, elefantes e baleias mostram preferência por interagir com indivíduos próximos de sua faixa etária.

Chimpanzés e macacos-de-assam gostam de estar com outros que têm personalidades semelhantes (sim, os animais também têm personalidades) e os golfinhos preferem outros golfinhos que encontram sua comida de maneira semelhante.

Em todo o reino animal, as espécies mostram uma predileção por interagir com parentes.

Conexão física

Quando consideramos a importância do toque nos relacionamentos, muitas vezes pensamos em parcerias românticas. Mas a conexão física pode ser importante em qualquer tipo de relacionamento.

Gralhas limpam seus amigos gentilmente com o bico, enquanto macacos usam as mãos. Esses comportamentos não são tão diferentes da forma como nós, humanos, abraçamos nossos amigos.

No entanto, no caso de alguns animais, os rituais de amizade podem parecer selvagens. Os macacos-prego-de-cara-branca cumprimentam seus melhores amigos enfiando os dedos nas órbitas oculares. Babuínos machos da Guiné testam seus laços acariciando os órgãos genitais um do outro.