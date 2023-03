Por que Israel quer colocar mais armas nas mãos de civis

Shimon Mizrahi aponta da varanda de seu apartamento para uma grande autopista. Do outro lado está uma sinagoga, onde crianças brincam.

Do lado de fora da sinagoga apontada por Mizrahi, um atirador palestino matou seu filho e nora, Eli e Natali Mizrahi, depois que eles desceram ao ouvir tiros.

"O homem estava parado no cruzamento e atirou em todas as direções", diz Shimon.

Shimon Mizrahi apontando para a cena do ataque que vitimou seu filho e sua nora

Guinada do governo

No ataque de janeiro, outras cinco pessoas morreram - foi o mais mortal do tipo em anos.

Acontecimentos como esse aumentaram a percepção entre alguns israelenses de que as autoridades não os estão protegendo.

"Culpo o primeiro-ministro (Benjamin Netanyahu). Ele está no comando do Exército, da segurança".

Isso incluía armar reservistas do exército e flexibilizar as regras para atiradores.

A violência entre palestinos e israelenses vem aumentando desde o primeiro semestre do ano passado.

Palestinos se reuniram durante uma manifestação em Khan Yunis para comemorar o ataque a tiros do lado de fora da sinagoga em Neve Yaakov

No ano passado, as forças de segurança israelenses mataram o maior número de palestinos desde 2005.

A polícia chegou ao ataque de Neve Yaakov vários minutos após o início do tiroteio e matou o agressor enquanto ele tentava fugir.

Mas agora os pedidos de licenças de armas mais do que dobraram, segundo o Ministério da Segurança Nacional, de 19 mil em 2021 para 42.236 no ano passado — um recorde anual histórico.

Lacuna e preocupação

No campo de tiro de Krav, no sul de Jerusalém, Hosha'aya Volman pratica com sua arma.