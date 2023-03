Guerra na Ucrânia: como o destino de Putin está ligado ao futuro do conflito

"No horizonte, estavam as eleições presidenciais russas de 2024", aponta a cientista política Ekaterina Schulmann.

Em fevereiro, em seu discurso anual à nação, sua fala estava cheia de bile contra o Ocidente. Ele continua a culpar os Estados Unidos e a aliança militar Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) pela guerra na Ucrânia e a retratar a Rússia como uma parte inocente.

Sua decisão de suspender a participação no último tratado de controle de armas nucleares remanescente entre a Rússia e os Estados Unidos, o New Start, mostra que o presidente Putin não tem intenção de se retirar da Ucrânia ou de encerrar seu impasse com o Ocidente.

No dia seguinte ao discurso, em um estádio de futebol de Moscou, Putin dividiu o palco com soldados russos da linha de frente. Em uma manifestação pró-Kremlin altamente coreografada, o presidente Putin disse à multidão que "há batalhas acontecendo agora nas fronteiras históricas [da Rússia]" e elogiou os "corajosos guerreiros" da Rússia.

Putin participou em fevereiro de evento com a presença de soldados que estiveram na linha de frente da guerra na Ucrânia, mostrando que não planeja recuar do conflito

“É possível sentar com qualquer um”, continua Illarionov, “mas já temos um histórico de acordos com Putin".

Quando se trata de quebrar acordos, as autoridades russas têm por sua vez uma longa lista de ressentimentos contra o Ocidente. No topo dessa lista está a afirmação de Moscou de que o Ocidente quebrou uma promessa feita na década de 1990 de não ampliar a aliança da Otan para o leste.

No entanto, em seus primeiros anos no cargo, Vladimir Putin parecia não ver a Otan como uma ameaça. Em 2000, ele não afastou a possibilidade de a Rússia um dia se tornar membro da organização.

O Putin de 2023 é um personagem muito diferente. Fervendo de ressentimento com o "Ocidente coletivo", ele se autodenomina líder de uma fortaleza sitiada, repelindo as supostas tentativas dos inimigos da Rússia de destruir seu país.

As relações com as forças armadas oficiais estão longe de harmoniosas. O conflito entre o Ministério da Defesa russo e o grupo Wagner é um exemplo das disputas internas entre as elites.