Quem é Leonid Radvinsky, misterioso dono do império pornô OnlyFans

Os lucros da plataforma OnlyFans dispararam no ano passado e a notícia de que seu proprietário ganhou mais de US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) em dividendos renovou a curiosidade sobre o magnata da pornografia.

Leonid Radvinsky é um empresário ucraniano-americano de 41 anos com um patrimônio líquido estimado em US$ 2,1 bilhões.

No OnlyFans, usuários se exibem de formas que vão de simples fotos sensuais a cenas de sexo explícito. Ganham ao vender materiais exclusivos ou conquistando assinantes — os pagamentos são em dólar. Os criadores ficam com 80% dos valores, e o OnlyFans, 20%.

O que se sabe sobre Leonid Radvinsky?

No entanto, apesar de uma aparente aversão à publicidade, há pistas sobre sua vida em um perfil do LinkedIn e em um site pessoal.

Nascido na cidade portuária ucraniana de Odessa, Radvinsky doou para esforços de socorro na Ucrânia usando criptomoeda, e o valor em termos reais da doação em 2022 chegou a mais de US$ 1,3 milhão, de acordo com o site de notícias especializado em criptomoedas CoinDesk.

Lucros do OnlyFans dispararam no ano passado

Onde ele mora?

História empresarial

Qual é a empresa por trás do OnlyFans?

A Fenix, empresa proprietária do OnlyFans, ainda está registrada no Reino Unido, apesar de Radvinsky estar radicado nos EUA.

O diretor financeiro da empresa, Lee Taylor, está no Reino Unido, de acordo com os registros da Companies House.

No mesmo mês, Tim Stokely, filho de Guy, deixou o cargo de executivo-chefe do OnlyFans para "se dedicar a novos empreendimentos".

Quanto dinheiro o OnlyFans ganha?

A empresa disse em agosto de 2023 que o faturamento do período atingiu US$ 525 milhões, acima dos US$ 432 milhões do ano anterior.