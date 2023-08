Chefe do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin estava a bordo de avião que caiu, dizem agências russas

Todas as 10 pessoas a bordo do jato particular pertencente ao fundador do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, morreram quando a aeronave caiu perto da cidade de Tver, informou a agência de notícias russa Intefax, citando o Ministério de Emergências.