'Vivo luto por bebê que nunca gerei': o drama de quem tem gravidez psicológica

Ela conta que chegou a terminar o namoro e foi morar sozinha. No entanto, os meses a seguir não foram fáceis e ela voltou a ter contato com o ex. Da última vez, a maquiadora afirma que quase foi agredida e, a partir daquele momento, rompeu a relação definitivamente.

No entanto, poucas semanas depois veio o susto: com a menstruação atrasada, Gisele passou a desconfiar que pudesse estar grávida.

Nesse cenário, Gisele relata que passou a ter crises de ansiedade e síndrome do pânico, o que a fez ter medo de sair de casa. Durante os dias que estava reclusa, sinais mais intensos de uma possível gestação começaram a aparecer, como aumento no tamanho da barriga e dores nos seios.

Enfrentando o luto

“Na internet, achei casos em que o médico havia errado. Que apesar de no ultrassom não mostrar o bebê, ele estava lá. Eu queria acreditar que havia acontecido isso no meu caso”, diz.

“É realmente um luto, uma sensação de ter tido um aborto e perder um bebê. Até hoje, às vezes olho no espelho e dá uma vontade de chorar. Sem querer, às vezes eu começo a acariciar minha barriga, mas, quando percebo que estou fazendo isso, me dá crise de choro”, diz.

Com ajuda médica e psicológica, Gisele diz que tenta superar a situação e seguir a vida. “Ainda vivo e busco me recuperar dessa 'perda' dia após dia porque não tenho escolha.”

Pseudociese ou gravides psicológica

“Além de cuidar da parte física com o ginecologista, o psiquiatra irá investigar a causa da síndrome e irá fazer com que ela se cure através da psicoterapia e o apoio psiquiátrico irá fazer parte do tratamento. Infelizmente, não tem como prevenir esta síndrome. Por isso, é importante ter cuidado com a saúde mental para evitar que chegue a extremos que levem a este quadro”, acrescenta Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria.