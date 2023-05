5 revelações da Nasa sobre óvnis

A agência criou o painel no ano passado para explicar seu trabalho sobre o que chama de "fenômenos anômalos não identificados".

Muitos avistamentos podem ser explicados

"Temos de 50 a 100 novos relatórios por mês", afirma Sean Kirkpatrick, diretor do Escritório de Resolução de Anomalias (AARO) da Nasa.

No entanto, ele diz que o número desses avistamentos possivelmente anômalos representam de 2% a 5% do banco de dados total.

Durante a audiência, um vídeo feito por uma aeronave mostrou uma série de pontos se movendo no céu noturno no oeste dos Estados Unidos.

Um relatório separado do Pentágono, publicado em 2021, apontou que de 144 avistamentos de pilotos militares feitos desde 2004 - todos, exceto um, permaneceram inexplicáveis.

As autoridades não descartaram a possibilidade de que os objetos sejam extraterrestres.

Privacidade limita investigações da Nasa

Kirkpatrick também explicou que as preocupações com a privacidade limitam as investigações da agência.