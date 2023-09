A busca por sobreviventes no Marrocos após forte terremoto que matou 2,9 mil

O terremoto, o mais forte do Marrocos em mais de um século, atingiu a cordilheira do Alto Atlas, perto de Marrakech.

As equipes de resgate seguem na região montanhosa para intensificar os esforços nas aldeias devastadas, à medida que as chances de encontrar sobreviventes diminuem.

Equipamentos de grande porte começaram a chegar às regiões remotas das Montanhas do Atlas, que foram as mais atingidas.

Buscas na vila de Douzrou

Na remota vila montanhosa de Douzrou, no Marrocos, um cão chamado Colin, eleito para ajudar nas buscas, corre pelos destroços do terremoto.

Moradores relatam à BBC que acreditam que há pouca esperança de encontrar alguém vivo no que restou de sua vila - antes do terremoto, Douzrou tinha quase 1.000 habitantes.

"Colin é um cão experiente - ele estava na Turquia no início deste ano", diz Neil Woodmansey da Equipe Internacional de Busca e Resgate do Reino Unido (ISAR). Ele se refere ao terremoto devastador de fevereiro no norte da Síria e no sul da Turquia, que matou quase 60.000 pessoas.