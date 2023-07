Cisjordânia: 'Havia dezenas de homens armados — agora há centenas'

O repórter da BBC Alaa Daraghme, que acompanha a situação do campo de refugiados de Jenin há pelo menos dois anos, relata, a seguir, o que está ocorrendo no local depois que Israel lançou uma operação militar de larga escala contra militantes palestinos no campo de refugiados de Jenin.