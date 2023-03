Por que Tribunal de Haia pediu a prisão de Putin?

"As decisões do Tribunal Penal Internacional não têm nenhum significado para o nosso país, inclusive do ponto de vista jurídico", disse a porta-voz Maria Zakharova em seu canal no Telegram.

"A Rússia não é parte do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e não tem nenhuma obrigação com ele. A Rússia não coopera com este órgão, e possíveis 'receitas' para prisão vindas do Tribunal Internacional serão legalmente nulas e sem efeito para nós."