Possíveis restos humanos são encontrados em destroços de submarino

Crédito, SHUTTERSTOCK Legenda da foto, Destroços do submarino foram descarregados no Canadá

28 junho 2023 Atualizado Há 1 hora

Possíveis restos humanos foram encontrados em meio aos destroços do submersível Titan, informou a Guarda Costeira americana. Os materiais serão analisados por médicos dos Estados Unidos.

Pedaços do submarino, que implodiu em uma excursão em águas profundas ao Titanic e matou cinco pessoas, foram descarregados do navio Horizon Arctic em St John's, no Canadá, nesta quarta-feira (28/6).

Funcionários da Guarda Costeira dizem que a estrutura de suporte do submarino e uma tampa traseira foram encontradas entre os destroços.

A agência está nos estágios iniciais de uma investigação sobre as causas do desastre de Titã.

A Guarda Costeira americana informou que o Conselho de Investigação da Marinha transportará as evidências encontradas para um porto dos EUA para análises e testes adicionais.

Jason Neubaue, que lidera as investigações sobre o Titan, afirmou em um comunicado que as evidências recolhidas fornecerão aos “investigadores de várias jurisdições internacionais informações críticas sobre a causa dessa tragédia”.

Ele disse que "ainda há muito trabalho a ser feito para entender os fatores que levaram à perda catastrófica do Titã e ajudar a garantir que uma tragédia semelhante não ocorra novamente".

Crédito, CBC NEWFOUNDLAND AND LABRADOR Legenda da foto, Médicos americanos vão analisar possíveis restos humanos

Todas as cinco pessoas a bordo do submersível morreram em 18 de junho, depois que ele implodiu cerca de 90 minutos em um mergulho para ver o famoso naufrágio de 1912, que fica a uma profundidade de 3.800 metros (12.500 pés) no Atlântico Norte.

Os passageiros eram o chefe da OceanGate, que organizou o mergulho, Stockton Rush, de 61 anos; explorador britânico Hamish Harding, 58; Shahzada Dawood, 48, e seu filho, Suleman Dawood, 19; e o mergulhador francês Paul-Henry Nargeolet, 77.

Até agora, a Guarda Costeira diz que cinco pedaços principais foram encontrados abaixo da superfície em um grande campo de destroços perto da proa do Titanic.