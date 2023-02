Mesmo sendo rara, por que 'falsa morte' continua ocorrendo

The Conversation*

Role, The Conversation*

Recentemente, funcionários que trabalhavam no funeral de uma mulher de 82 anos de idade declarada morta em uma casa de repouso de Nova York, nos Estados Unidos, descobriram que, na verdade, ela estava viva.

O incidente ocorreu pouco depois de outro caso similar, no Estado americano de Iowa.

Uma mulher de 66 anos de idade com demência precoce foi declarada morta por uma enfermeira. Mais tarde, ela foi encontrada lutando para respirar, quando os funcionários do funeral abriram o saco plástico que guardava o corpo.

Quando um marinheiro morria e a lona que serve de mortalha era costurada, o último ponto era dado atravessando o nariz do falecido.

Fim do Matérias recomendadas

Mas, infelizmente, tem havido casos em que a morte foi confirmada com estes processos, mas o paciente exibiu sinais de vida posteriormente.

Ao longo dos anos, já vi isso acontecer. Um dia, no hospital, um colega declarou uma idosa como morta, mas, pouco tempo depois, ela começou a respirar novamente e seu pulso foi rapidamente restaurado.

Mas, ao chegar ao necrotério, uma das suas pernas foi vista se contorcendo. Seguiu-se um constrangimento torturante. E, se me lembro bem, ela se recuperou.

Falhas no procedimento adequado de confirmação da morte explicam alguns casos de pessoas declaradas mortas por engano.

Exames superficiais por profissionais distraídos podem facilmente fazer com que batimentos cardíacos não sejam ouvidos e respirações rasas e espaçadas não sejam identificadas.

Drogas, toxinas e água fria

Acredita-se que medicamentos sedantes protejam, de alguma forma, o cérebro contra lesões. Esta prática é adotada na anestesia em procedimentos cirúrgicos importantes, particularmente se for necessário suspender a circulação por algum tempo.

O que é menos útil e tem potencial de causar alarme são as overdoses de sedativos, que reduzem a capacidade de reação e debilitam a respiração e a circulação, gerando a impressão de morte enquanto protegem o cérebro da hipoxia (a falta de oxigênio). Posteriormente, quando a droga é liberada do corpo, a pessoa pode acordar.

Certas toxinas podem ter efeito similar. Os bokors, praticantes do vodu, aparentemente administravam pós às suas vítimas para fazer com que elas parecessem estar mortas. Esses pós supostamente continham pequenas doses de tetrodotoxina de baiacus para paralisar a vítima, que provavelmente era raptada antes do enterro e escravizada.