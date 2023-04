Quem são os generais que podem levar o Sudão a uma guerra civil

Crédito, Getty Images Legenda da foto, General Mohamed Hamdan Dagalo (à esquerda) e general Abdel Fattah al-Burhan (à direita) lideram forças poderosas

James Copnall

BBC Sudão

Há 1 hora

Uma trilha sonora de explosões, um horizonte dominado por fumaça preta, o sentimento diário de medo e incerteza enquanto balas, foguetes e boatos voam.

A vida na capital do Sudão, Cartum, e em muitas outras partes do país, deu uma guinada repentina e dramática para pior.

No centro estão dois generais: Abdel Fattah al-Burhan, líder das Forças Armadas Sudanesas (SAF), e Mohamed Hamdan Dagalo, mais conhecido como Hemedti, chefe das Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares.

Os dois trabalharam juntos e realizaram um golpe - agora sua batalha pela supremacia está destruindo o Sudão.

A relação entre os dois vem de longa data.

Ambos desempenharam papéis-chave na contra-insurgência contra os rebeldes de Darfuri, na guerra civil na região oeste do Sudão que começou em 2003.

Gen Burhan subiu para controlar o exército sudanês em Darfur.

Hemedti era o comandante de uma das muitas milícias árabes, conhecidas coletivamente como Janjaweed, que o governo empregou para reprimir brutalmente os grupos rebeldes não árabes de Darfur.

Majak D'Agoot era o vice-diretor dos Serviços Nacionais de Inteligência e Segurança na época - antes de se tornar vice-ministro da Defesa no Sudão do Sul quando se separou em 2011.

Ele conheceu os generais Burhan e Hemedti em Darfur e disse que trabalharam bem juntos. Mas ele disse à BBC que viu poucos sinais de que qualquer um chegaria ao topo.

Hemedti era simplesmente um líder de milícia "desempenhando um papel de contra-insurgência, ajudando os militares", enquanto Burhan era um militar de carreira, embora "com todas as ambições do corpo de oficiais sudaneses, tudo fosse possível".

Os militares têm comandado o Sudão durante a maior parte de sua história pós-independência.

As táticas do governo em Darfur, uma vez descritas pelo especialista em Sudão Alex de Waal como "contra-insurgência barata", usaram tropas regulares, milícias étnicas e poder aéreo para combater os rebeldes - com pouca ou nenhuma consideração pelas baixas civis.

Darfur foi descrito como o primeiro genocídio do século 21, com os Janjaweed acusados ​​de limpeza étnica e uso de estupro em massa como arma de guerra.

Hemedti acabou se tornando o comandante do que poderia ser descrito como uma ramificação do Janjaweed, seu RSF.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A milícia Janjaweed foi acusada de limpeza étnica e estupro em massa durante o conflito de Darfur

O poder de Hemedti cresceu muito quando ele começou a fornecer tropas para lutar pela coalizão liderada pela Arábia Saudita no Iêmen.

O então governante militar do Sudão, Omar al-Bashir, passou a contar com Hemedti e o RSF como um contrapeso para as forças armadas regulares, na esperança de que seria muito difícil para qualquer grupo armado depô-lo.

No final - após meses de protestos populares - os generais se uniram para derrubar Bashir, em abril de 2019.

Mais tarde naquele ano, eles assinaram um acordo com os manifestantes para formar um governo liderado por civis supervisionado pelo Conselho Soberano, um corpo civil-militar conjunto, com o general Burhan à frente e Hemedti como seu vice.

Durou dois anos - até outubro de 2021 - quando os militares atacaram, tomando o poder para si, com o general Burhan novamente à frente do Estado e Hemedti novamente seu vice.

Siddig Tower Kafi era um membro civil do Conselho Soberano e, portanto, encontrava-se regularmente com os dois generais.

Ele disse que não viu nenhum sinal de desacordo até depois do golpe de 2021.

Então, "o general Burhan começou a restaurar os islâmicos e os ex-membros do regime às suas antigas posições", disse ele à BBC.

"Estava ficando claro que o plano do Gen Burhan era restaurar o antigo regime de Omar al-Bashir ao poder."

Siddig diz que foi quando Hemedti começou a ter dúvidas, pois sentia que os aliados de Bashir nunca haviam confiado totalmente nele.

A política sudanesa sempre foi dominada por uma elite formada em grande parte por grupos étnicos baseados em Cartum e no rio Nilo.

Hemedti vem de Darfur, e a elite sudanesa costuma falar dele e de seus soldados em termos pejorativos, como "caipiras" incapazes de governar o estado.

Nos últimos dois ou três anos, ele tentou se posicionar como uma figura nacional, e até mesmo como um representante das periferias marginalizadas - tentando forjar alianças com grupos rebeldes em Darfur e Kordofan do Sul que ele havia anteriormente sido encarregado de destruir.

Ele também falou regularmente sobre a necessidade de democracia, apesar de suas forças terem reprimido brutalmente protestos civis no passado.

As tensões entre o exército e o RSF aumentaram à medida que se aproximava o prazo para a formação de um governo civil, focado na espinhosa questão de como o RSF deveria ser reintegrado às forças armadas regulares.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Chamas e fumaça podem ser vistas em Cartum enquanto as forças controladas pelos dois generais se enfrentam

E então a luta começou, colocando o RSF contra o SAF, Hemedti contra o general Burhan, pelo controle do Estado sudanês.

De certa forma, Hemedti seguiu os passos do alto escalão da SAF, com quem agora luta - nos últimos anos, ele construiu um vasto império de negócios, incluindo participações em minas de ouro e muitos outros setores.

Burhan e Hemedti receberam ligações de líderes civis e vítimas do conflito em Darfur e em outros lugares para serem julgados por supostos abusos.

As apostas são extremamente altas e há muitas razões para esses ex-aliados que se tornaram inimigos ferrenhos não recuarem.

Momento atual

De acordo com a reportagem ao vivo da BBC (escrita em inglês) os combates intensos continuam no Sudão, à medida que as tensões aumentam entre o exército do país e as rivais Forças de Apoio Rápido (RSF).

Moradores de Cartum disseram à BBC que estão apavorados , passando noites sem dormir e ficando sem comida e água.

Os hospitais estão com falta de remédios e não conseguem operar máquinas vitais devido à falta de eletricidade, segundo o ex-ministro das Relações Exteriores do país, Mariam al-Sadiq al-Mahdi.

Estima-se que quase 100 civis tenham morrido, de acordo com o sindicato dos médicos do Sudão, enquanto muitos outros buscam abrigo em suas casas.