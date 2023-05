'Privilégio' de Lula a evangélicos no passado favoreceu 'fundamentalismo', diz líder do Conselho de Igrejas Cristãs

Silas Malafaia, pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e forte apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), integrou o conselho no primeiro mandato de Lula.

"O rosto de cristianismo no Brasil está cada vez mais fundamentalista. E esse é o grande debate: como é que a gente vai enfrentar esse fundamentalismo? Não é garantindo presença na participação do Conselhão ou em outros espaços de governo. Isso não vai resolver em nada", avalia.

O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, liderado por Bencke, reúne igejas e organizações católicas e protestantes, como a Associação de Batistas do Brasil e a Confederação dos Bispos do Brasil (CNBB).

Espaço no governo

No governo Lula, por exemplo, foi assinada a concessão da Record News, segundo canal aberto ligado ao bispo Edir Macedo, da Igreja Universal. E o presidente fez questão de comparecer ao lançamento da emissora, em 2007, com a presença de Macedo e outras lideranças evangélicas.

"Eu acho que os dois governos Lula anteriores e depois um pedacinho do governo Dilma ofereceram muitas concessões a determinados segmentos do que hoje a gente chama de evangélicos", diz.

Bencke diz que a facilidade com que grupos religiosos passaram a controlar rádios comerciais e comunitárias nos últimos anos favoreceu a expansão de um discurso conservador que, depois, encontrou eco no governo Bolsonaro.

A pesquisadora Olivia Bandeira, do Laboratório de Antropologia da Religião, da Unicamp, diz que, de fato, o espaço dado a igrejas evangélicas nos governos Lula 1 e 2, e o início do governo Dilma, fortaleceram grupos neopentecostais que, depois, acabaram aderindo ao governo de Jair Bolsonaro.

"O governo Lula fez alianças com esses grupos religiosos neopentecostais e essas alianças ajudaram a fortalecer esses grupos, sim", disse Bandeira, que também é coordenadora executiva do coletivo de comunicação Intervozes.

Desta vez, presença evangélica é menor

Ele tem uma visão diferente do da pastora Romi Bencke e critica a ausência de lideranças evangélicas no Conselhão.

À BBC News Brasil, a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, que coordena o Conselhão, disse que o processo de escolha dos conselheiros do grupo "levou em conta a consideração de lideranças dos mais diversos setores da sociedade, com foco na promoção do desenvolvimento econômico, social e sustentável do Brasil."