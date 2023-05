Pondburry, a 'cidade utópica' planejada pelo rei Charles 3° (e o que ela diz sobre sua personalidade)

Author, José Carlos Cueto

Role, Enviado da BBC News Mundo a Dorchester, Inglaterra

Há 11 minutos

Saber como um monarca pensa não é uma tarefa fácil, mas no caso do rei Charles 3° existe um lugar que pode oferecer algumas pistas.

Um trem que sai da estação de Waterloo, em Londres, chega em duas horas e meia a Dorchester, no condado de Dorset, no sudoeste da Inglaterra. De lá, são mais dez minutos de ônibus até chegar ao nosso destino.

O lugar parece um tributo à arquitetura tradicional inglesa. Edifícios e casas em estilo vitoriano, georgiano e neoclássico recebem os visitantes.

Assim é Poundbury, a cidade experimental que o rei projetou e onde, segundo especialistas, é possível encontrar pistas sobre as principais preocupações do monarca.

Como remete às questões da Coroa, Poundbury divide opiniões.

"Você ama ou odeia", resume Matthew Carmona, professor de design urbano da University College London (UCL), no Reino Unido.

Embora sua arquitetura seja tradicional, a casa mais antiga aqui é de 1993.

Foi nesse ano que Poundbury nasceu, inspirada nas ideias do então príncipe sobre como deveriam ser as cidades modernas: tradicionais em estilo, sustentáveis, caminháveis ​​e capazes de integrar negócios, propriedades privadas e habitação social no mesmo espaço.

Trinta anos depois, às vésperas da coroação do rei Charles 3°, a BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC, visitou Poundbury para ver como vivem seus habitantes e saber o que pensam do homem que está prestes a ser coroado.

'Amor por Poundbury'

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Poundbury nasceu inspirada nas ideias do então príncipe sobre como deveriam ser as cidades modernas

Françoise Ha chegou a Poundbury há seis anos — e faz parte dos mais de 4 mil moradores da cidade.

Outras 2 mil pessoas vão trabalhar lá todos os dias.

"Falaram desse lugar, viemos e sentimos uma energia muito boa. Caminhar é gostoso, agradável", conta à BBC News Mundo.

Ha trabalha em uma clínica de bem-estar e é representante de moradores. Ela diz que "ama" Poundbury.

Crédito, JOSÉ CARLOS CUETO / BBC NEWS MUNDO Legenda da foto, Françoise Ha é representante de moradores e lidera iniciativas para melhorar a qualidade de vida em Poundbury

"Temos três filhos e queríamos um lugar seguro. O envolvimento do rei nos fez pensar que seria um sucesso", diz ela.

A clínica dela fica perto de um ponto icônico, a Praça da Rainha Mãe, que homenageia Elizabeth Bowes-Lyon, avó de Charles e mãe de Elizabeth 2ª.

Projetada para ser percorrida a pé, Poundbury tem carros por toda parte e poucos pedestres — pelo menos na quinta-feira em que a BBC News Mundo esteve lá.

Crédito, JOSÉ CARLOS CUETO / BBC NEWS MUNDO Legenda da foto, Apesar do plano de fazer de Poundbury uma cidade sobretudo caminhável, chama a atenção a quantidade de carros

"É curioso que haja tantos carros. Deve ser devido às pessoas que vêm trabalhar, porque pela manhã há muito trânsito. Talvez seja algo para revisar no futuro", diz Ha.

Os princípios urbanos do rei

Poundbury é a materialização do livro A Vision of Britain: A Personal View of Architecture ("Uma visão da Grã-Bretanha: uma visão pessoal da arquitetura", em tradução livre), que Charles escreveu na década de 1980.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Para concretizar seu plano, Charles contou com o arquiteto Leon Krier

Na obra, ele deixou registrado como imaginava as cidades modernas do Reino Unido.

"Comunidades em vez de cidades-dormitório", explica Jason Bowerman, da equipe de gerenciamento de Poundbury, à BBC News Mundo.

Os padrões com os quais Charles queria romper eram os projetos urbanísticos britânicos das últimas décadas do século passado. "Lugares residenciais para dormir, com poucos serviços e lazer para os moradores ao redor", como descreve Carmona.

Diante disso, "Poundbury quer que seus habitantes dependam menos de carro. Também tem habitações sociais acessíveis integradas, que não se pode distinguir das propriedades privadas, e oferece oportunidades para trabalhar e áreas para a vida em comunidade", explica Bowerman.

Claro que tudo isso tem um preço. Em comparação a outros projetos da época e na área, "morar em Poundbury é significativamente mais caro", observa Carmona.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Os moradores de Poundbury elogiam sua beleza e tranquilidade

Condições rigorosas

Poundbury pertence ao Ducado da Cornualha, território da Coroa herdado pelo filho primogênito do monarca.

Até setembro de 2022, quando a rainha Elizabeth 2ª morreu, pertencia a Charles. Agora que ele é rei, o príncipe William está no comando.

As regras podem ser rígidas, e muitos procedimentos requerem a aprovação do conselho e do Ducado.

"Você não pode mudar a cor das portas, não pode instalar antenas parabólicas e não pode mudar as janelas", explica Ha, que teve que assinar um documento de 17 páginas concordando com várias regras quando se mudou.

Crédito, JOSÉ CARLOS CUETO / BBC NEWS MUNDO Legenda da foto, As regras para preservar a estética de Poundbury são rígidas e atendem aos gostos pessoais de Charles em relação à arquitetura

Não há sinais de trânsito aqui. As ruas foram projetadas com poucas retas e muitos obstáculos para que o motorista tenha que controlar a direção e proteger o pedestre.

Esse ponto tem sido problemático. "O Ducado recebeu reclamações sobre atravessar a Praça da Rainha Mãe à noite. É a coisa mais assustadora para os pedestres", diz à BBC Fran Leaper, editora da revista Poundbury e moradora da cidade há 18 anos.

Sucesso, fracasso ou capricho?

Crédito, Getty Images

É difícil de encontrar moradores descontentes em Poundbury. A maioria elogia sua beleza e tranquilidade, para além dos problemas comuns que toda cidade britânica enfrenta.

"Às vezes temos (problemas com) drogas e algum comportamento antissocial, mas o nível das nossas casas de assistência social é muito bom", diz Leaper.

Ha admite que um dos desafios de Poundbury é incluir melhor as diversas famílias que chegam e aumentar o espírito comunitário.

"Antes predominavam os idosos, mas estão chegando famílias com crianças e adolescentes. Precisamos de espaços para jovens e para aqueles que têm menos recursos", afirma.

Crédito, JOSÉ CARLOS CUETO / BBC NEWS MUNDO Legenda da foto, O projeto de Poundbury está previsto para ser concluído em 2026

Poundbury tem uma única escola para crianças entre cinco e nove anos. Os mais velhos, por enquanto, estudam em Dorchester, a dez minutos de ônibus.

Outro desafio é a visibilidade dos negócios, já que estão acoplados a residências e sofrem restrições em relação à sinalização.

"Você tem que saber onde fica a loja que quer ir, porque você passa do lado e não percebe", diz Ha.

Crédito, JOSÉ CARLOS CUETO / BBC NEWS MUNDO Legenda da foto, Henry Love é um dos 2 mil trabalhadores que se deslocam diariamente para Poundbury — ele reconhece as dificuldades enfrentadas pelos negócios

Mais bem-sucedido é o gerenciamento energético de Poundbury, aquecido com gás 100% renovável gerado pela Rainbarrow Farm a partir de cultivos sustentáveis, diz o Ducado.

Mas o projeto não é isento de críticas. Em geral, muitos arquitetos criticam sua estética anacrônica. Também há dúvidas sobre seu potencial para se tornar o modelo que Charles sonhou.

"Exige investimento de longo prazo, e a maioria dos desenvolvedores imobiliários quer lucros imediatos", observa Carmona.

Laura Clancy, socióloga especialista no estudo das "elites" e da monarquia na Universidade de Lancaster, no Reino Unido, acredita que Poundbury é uma "utopia" difícil de alcançar e que mostra "uma certa desconexão de Charles com a realidade dada sua posição privilegiada".

Crédito, JOSÉ CARLOS CUETO / BBC NEWS MUNDO Legenda da foto, A socióloga Laura Clancy diz que os monumentos de Poundbury — como esta estátua da Rainha Mãe — revelam que, para Charles, a Coroa continua sendo um elemento essencial em sua visão da Grã-Bretanha

"Sua rejeição à arquitetura moderna e aos grandes edifícios, tendo em vista que foram construídos para facilitar o acesso à moradia durante crises econômicas, é prova disso", afirma Clancy à BBC News Mundo.

Ela reconhece, no entanto, que Poundbury contém uma mensagem política que denota as preocupações do monarca em relação ao meio ambiente, à sustentabilidade e ao bem-estar pessoal, embora também revele que ele concebe um Reino Unido no qual "a monarquia continua sendo protagonista".