Não é Parkinson, é tremor essencial: como lidar com transtorno de movimento mais comum

The Conversation*

Doenças como o tremor essencial, no entanto, não estão ligadas à velhice.

Enfermidade mais frequente entre todos os distúrbios do movimento, o tremor essencial afeta 6% das pessoas com mais de 60 anos, mas pode se manifestar desde a juventude.

Muitos pacientes dizem conviver com a doença há muitos anos e afirmam que ela piora com a idade, a ponto de afetar atividades cotidianas.

Se o tremor for grave, o paciente pode ter dificuldade em realizar tarefas cotidianas como escrever, segurar um copo de água sem derramar, usar talheres, escovar os dentes, maquiar-se, fazer a barba, fechar botões ou zíperes, colocar brincos etc.

Origem incerta

O tremor surge com o mau funcionamento de neurônios localizados no tálamo, em uma parte do cérebro ligada ao movimento.