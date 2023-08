Silvinei Vasques: quem é o ex-diretor da PRF preso em investigação sobre interferência nas eleições

Dias antes do segundo turno das eleições, Vasques declarou voto em Bolsonaro no Instagram; a postagem foi posteriormente apagada

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (9/8), em investigação sobre interferência no segundo turno das eleições de 2022.

Em 30 de outubro de 2022, dia do segundo turno das eleições, a PRF realizou várias blitzes restringindo a movimentação dos eleitores, sobretudo no Nordeste, onde o atual presidente Lula (PT) tinha larga vantagem sobre seu rival, Jair Bolsonaro (PL), segundo as sondagens eleitorais.