A controversa operação dos EUA para retirar bebês do Vietnã durante a guerra

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Mais de 3.300 crianças foram retiradas do Vietnã durante operação

Quando a coronel Regina Aune, da Força Aérea dos Estados Unidos, ouviu o barulho de uma explosão a bordo do gigantesco avião de carga C-5, ela sabia que tinha apenas alguns segundos para levar centenas de bebês para um local seguro.

"O que não sabíamos era onde (havia ocorrido a explosão), porque um C-5 (por ser um avião de carga) não tem muitas janelas. Tudo o que sabíamos era o que podíamos ver dos danos ao avião”, diz Aune à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC

"Sabíamos que estávamos caindo", conta. Aune conseguiu salvar várias crianças, mesmo tendo sofrido uma fratura na coluna.

Ela se tornou a primeira mulher a receber o prêmio Cheney, que homenageia membros da Força Aérea por "atos heróicos e altruístas".

O voo acidental do Lockheed C-5A Galaxy da Força Aérea dos Estados Unidos – no qual viajava a coronel Aune em 4 de abril de 1975 – é considerado o primeiro da chamada Operação Babylift, um esforço intenso das forças armadas dos Estados Unidos durante o fim da Guerra do Vietnã em que mais de 3.300 bebês e crianças foram retirados do país asiático.

Outros países como Austrália, Alemanha Ocidental, França e Canadá também participaram da operação.

Crédito, Força Aérea dos Estados Unidos Legenda da foto, A Coronel Regina Aune foi a primeira mulher a receber o Prêmio Cheney da Força Aérea dos Estados Unidos

"Ordenei que US$ 2 milhões sejam alocados para um fundo internacional de assistência às crianças para levar 2.000 órfãos do Vietnã do Sul para os Estados Unidos o mais rápido possível", anunciou o então presidente Gerald Ford em 3 de abril de 1975 em San Francisco.

No entanto, o acidente do C-5 não seria o único contratempo da Operação Babylift que afetou a vida de muitas pessoas.

"Houve um lado negativo na operação: nem todas essas crianças eram órfãs", diz Christian Appy, professor de História da Universidade de Massachusetts, à BBC News Mundo.

“Muitos críticos argumentaram que enviar essas crianças para os Estados Unidos sem o consentimento de seus pais era equivalente a sequestrá-las”.

O impacto

O C-5 atingiu 22.000 pés antes do barulho da explosão. A coronel Aune diz que era um som muito particular, que qualquer pessoa com treinamento poderia reconhecer facilmente.

"Quando você vai para a escola de aviação, de qualquer tipo, você tem que passar pela câmara de altitude e experimentar esse tipo de descompressão rápida", explica.

"Sabíamos muito bem que o que havia acabado de acontecer era uma descompressão rápida."

"Então tivemos a explosão que se segue à rápida descompressão, e eu olhei para baixo e vi o Mar da China Meridional, que obviamente não deveria ser capaz de ver, e a porta da rampa havia desaparecido e pude ver como todo o fluido hidráulico estava vazando."

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O avião C-5 em que viajava a coronel da reserva Regina Aune, segundos antes de cair

O avião sofreu dois impactos: primeiro, de lado, no rio Saigon, lançando a aeronave alguns metros no ar antes de terminar em um segundo acidente violento que matou 138 pessoas, muitas delas crianças.

Aryn Lockhart conta à BBC News Mundo que acredita que estava naquele voo, quando tinha apenas 1 ano de idade.

"Me adotaram quando tinha mais ou menos 1 ano e meus pais sempre acreditaram que eu estava naquele voo inaugural", diz Aryn.

"Não tenho informações sobre minha família natural, nem sei minha data de nascimento. A freira que me escolheu para meus pais morreu no acidente de avião e com ela, todas as informações que possam existir sobre meus antepassados foram perdidas”, conta.

O começo do fim

No início de 1975, a escalada de violência da Guerra do Vietnã parecia indicar que um fim caótico se aproximava: tropas do governo comunista do norte se apoderavam cada vez mais de territórios em áreas controladas pelo governo do sul, que contava com apoio militar dos Estados Unidos.

Quando a Coronel Aune recebeu ordens para a primeira missão da Operação Babylift, ela estava na Força Aérea havia apenas alguns anos. Ela acabara de se casar e ostentava o posto de primeiro-tenente da Aeronáutica.

"Acho que naquele momento todos sabiam que o país (Vietnã) iria cair (para as forças comunistas)", diz ela.

"Na manhã de 4 de abril, nos disseram que teríamos que tirar cerca de 300 pessoas de Saigon (uma das cidades mais importantes para o governo do sul), e que a maioria seriam crianças, muitas com menos de 2 anos.”

Crédito, DICK LOEK Legenda da foto, Além dos Estados Unidos, algumas das crianças também foram levadas para países aliados, como o Canadá

Com a aproximação da chegada dos vietcongues, percebeu-se no Sul que qualquer um que simpatizasse com os americanos, ou com o governo sulista, corria risco. Ainda mais os filhos que os soldados americanos tiveram com mulheres locais.

A cineasta Saran Bynum, que vive na cidade de Nova Orleans, Louisiana, também foi uma dessas crianças que foram do Vietnã para os EUA na Operação Babylift.

As crianças

Saran diz que foi difícil crescer como uma mulher de ascendência asiática e negra – também sabendo que havia sido abandonada pela mãe – em uma cidade como Nova Orleans.

Principalmente quando ele pensou na história de como seus pais a teriam conhecido.

"Sabe, às vezes, quando você está lidando com um trauma, especialmente se for uma criança, você o expressa. Às vezes, você nem sabe o porquê, mas você o expressa."

"Eu tinha muita raiva dentro de mim, não confiava nas figuras masculinas ou nos homens em geral, porque ouvia muita gente dizer que a guerra foi horrível e que as mulheres eram prostitutas e que tinham casos de uma noite , e isso é bastante deprimente", diz ela.

Mas ela diz que uma frase do ator Denzel Washington no filme "Antoine Fisher" a fez ver além.

"[O filme] é baseado na história real de Antoine, que foi abandonado e ingressou na Marinha. E há uma cena em que Antoine fica bravo e o personagem de Denzel pergunta por que ele está tão bravo. E Antoine diz: 'Minha mãe me abandonou, meu pai não me ama, por que eu deveria me importar?'”

"Nesse momento, Denzel o olha nos olhos e diz a ele que, para ver o seu passado, você precisa entendê-lo, aprender a perdoar e seguir em frente. Esse foi um momento chave para mim”, conta.

Crédito, SARAN BYNUM Legenda da foto, Para Saran, era fundamental entender seu passado para seguir em frente

Essa frase a levou a encontrar o orfanato onde nasceu no Vietnã e a descobrir que muitos bebês como ela nasceram de histórias de amor entre soldados e mulheres locais, algo que ela conseguiu confirmar por meio de um teste de DNA.

Um dos serviços pagos de DNA ajudou Saran a entrar em contato com cinco de seus primos paternos e finalmente encontrar seu pai, que havia morrido de câncer em 2015.

Hoje, Saran conseguiu estabelecer um relacionamento com a família de sangue de seu pai.

"Fui visitar meus tios no Dia de Ação de Graças", lembra Saran.

"Todos eles me disseram separadamente que meu pai sabia que eu existia. Embora ele não soubesse se era uma menina ou um menino, ele sabia que havia tido um bebê no Vietnã."

E mais além, finalmente conseguiu encontrar provas do amor que a havia engendrado: "(Meus tios me contaram que meu pai) teve uma namorada e que ele havia mostrado a foto para eles e que eles acreditavam que ele tinha um relacionamento enquanto estava lá".

“Isso me dá esperanças de que minha mãe biológica possa estar viva e que ela esteja pensando em mim toda vez que faço aniversário, todo Dia das Mães…”.

Crédito, SARAN BYNUM Legenda da foto, Saran deixou o Vietnã aos 3 anos. Ela ainda não conseguiu encontrar sua mãe biológica

O passado

Para outros como Aryn, o peso do passado é menos sobre sua identidade e mais um assunto de imensa curiosidade.

"De certa forma, eu apenas aceitei as coisas como são", diz à BBC News Mundo.

Aryn diz que aprendeu sobre a Operação Babylift como alguém poderia aprender sobre histórias de seus tios e avós.

"Sempre soube da operação. Acho que meus pais sempre fizeram um esforço para que eu soubesse de onde vim, dos grandes sacrifícios – se é que se pode chamá-los assim – que foram feitos para que eu pudesse estar aqui."

Isso não quer dizer que a sua origem não tenha despertado sua curiosidade. Aliás, tal foi a curiosidade que a Operação Babylift lhe despertou, que conseguiu contactar várias das pessoas nela envolvidas, entre as quais a Coronel Aune.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Entre as milhares de crianças que deixaram o Vietnã estavam os filhos de soldados americanos com mulheres vietnamitas

"Com o tempo, nos tornamos muito próximas. Na verdade, fomos juntas ao Vietnã e decidimos escrever um livro", diz Aryn, explicando que a operação é um tema que surge repetidamente em sua vida.

"É uma história complexa e bonita com a qual as pessoas tendem a se conectar [...] O fato de haver pessoas envolvidas, como os voluntários ou como nós", continua Aryn, referindo-se às crianças que foram evacuadas na operação, "nos faz ver o contexto geral e reconhecer que nossas experiências, naquele momento tão específico, são únicas".

As repercussões da guerra

O historiador Christian Appy disse à BBC Mundo que, historicamente, a Operação Babylift é o começo do fim de um conflito que poderia ter sido evitado.

“Os EUA foram o principal agressor”, explica.

"Se os EUA não tivessem intervindo para apoiar a reconquista francesa da Indochina após a Segunda Guerra Mundial, o Vietnã teria sido reunificado conforme estabelecido nos acordos de Genebra de 1954, sob um único governo democraticamente eleito, evitando a guerra que matou três milhões de pessoas."

Crédito, BASE CONJUNTA DE SAN ANTONIO Legenda da foto, Aryn Lockhart acredita que foi um dos bebês no primeiro voo da Operação Babylift

E embora compreenda a realidade da guerra, diz ter dificuldade em entender a posição de alguns membros do governo dos Estados Unidos na época.

Principalmente porque conseguiu gerar confusão sobre o que realmente estava acontecendo no campo de batalha e evitou tomar decisões que, talvez, pudessem salvar vidas.

"O embaixador Graham Martin teve a ideia maluca de que os EUA ainda poderiam manter o controle do Vietnã do Sul, apesar de receber relatórios da CIA e de membros da embaixada dizendo a ele que eles deveriam começar a evacuar", diz o estudioso.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Em várias cidades dos Estados Unidos, abrigos foram preparados para receber os pequenos

A aterrissagem

O segundo golpe do C-5, lançou a coronel Aune voando ao corredor, causando fraturas graves, incluindo uma em uma vértebra na coluna.

"A lesão que mais me afetou foram os ossos quebrados do meu pé", explica Aune.

"E é o tipo de bobagem que você pensa, porque perdi o sapato do pé esquerdo (os ossos quebrados foram no direito) e pensei que ficaria com o pé quebrado, justamente o que eu tinha o sapato.”

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O presidente Ford foi criticado por usar a operação para aumentar sua popularidade

Em sua ação durante o voo, não havia momento para dúvida.

É algo que, ela conta, seus companheiros que sobreviveram no voo enfatizaram para a coronel.

“Esta é uma frase que não me lembro de ter dito, mas que outros tripulantes afirmam ter me ouvido dizer”, diz modestamente.

"Eles dizem que fui até o major Wallace e pedi a ele que me dispensasse do serviço porque meus ferimentos me impediriam de continuar, e então desmaiei."

Ao conversar com a coronel, parece que ela não dá mais crédito às suas ações do que às de seus companheiros de tripulação naquele fatídico C-5 que deu início à Operação Babylift.

"Sempre senti, e disse ao General Jones naquele dia em que ele me deu o prêmio Cheney, que toda a tripulação deveria tê-lo recebido, não apenas eu..."