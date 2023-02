Arqueólogos descobrem múmia de mais de 4 mil anos coberta em ouro

Author, Maiken Mosleth King

Role, The Conversation *

Há 1 hora

Crédito, KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images Legenda da foto, Os arqueólogos fizeram descobertas importantes em Saqqara, no Egito

Em janeiro de 2023, enquanto escavava túmulos na antiga necrópole de Saqqara, perto do Cairo, no Egito, um grupo de arqueólogos descobriu os restos mumificados de um homem chamado Hekashepes, que viveu perto de 2300 a.C.

O corpo e suas bandagens, encontrados dentro de um sarcófago de calcário em um cemitério, estão extraordinariamente bem preservados para o período.

No século 5° a.C., o historiador grego Heródoto de Halicarnasso descreveu a forma elaborada como os egípcios preservavam seus mortos.

O cérebro era removido pelas narinas com um gancho e os órgãos internos eram retirados através de um corte no abdômen.

Esse corte era costurado e o corpo era lavado com vinho e especiarias. Depois, ele era deixado para secar em uma solução de natro – uma substância coletada nos leitos de lagos secos e usada para absorver a umidade – por até 70 dias.

Em seguida, ele era cuidadosamente embalado em bandagens de linho e, por fim, depositado em um caixão.

Na época de Heródoto, os egípcios já praticavam a mumificação há mais de dois mil anos, aperfeiçoando gradualmente a técnica por meio da experimentação.

As múmias pré-dinásticas do quarto milênio a.C. foram tão bem preservadas pelas areias secas do deserto, sem intervenção humana, que suas tatuagens ainda são visíveis.

As primeiras tentativas de reproduzir este resultado por meios artificiais tiveram menos sucesso, de forma que Hekashepes é um exemplo das primeiras preservações bem sucedidas.

Por que os antigos egípcios mumificavam seus mortos?

Os egípcios haviam observado há muito tempo que os corpos enterrados em túmulos sem contato direito com a areia seca costumavam decompor-se e tentaram evitar que isso acontecesse por motivos religiosos.

Eles acreditavam que, sem ter um corpo físico para retornar, a essência da alma – o Ka – não poderia se servir das ofertas de alimentos trazidas para o cemitério.

O Ka passaria a vaguear pelo mundo dos vivos como um espírito pernicioso.

As técnicas de mumificação foram desenvolvidas para preservar o corpo para o Ka.

Os primeiros métodos surgiram antes da unificação do Estado, ocorrida aproximadamente em 3100 a.C.

Eles envolviam embalar o corpo com bandagens de linho embebidas em resina. Mas, como os intestinos eram deixados no lugar, o corpo acabava se decompondo.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Uma das tumbas recém-descobertas no sítio arqueológico de Saqqara, ao sul do Cairo

A falta de restos humanos preservados desse período inicial faz com que os arqueólogos tenham poucos dados sobre a demografia, saúde da população, expectativa de vida e alimentação daquela época.

Por isso, a descoberta dos restos de Hekashepes é muito significativa.

O exame científico do corpo irá fornecer informações importantes sobre as técnicas de mumificação que foram empregadas.

A análise científica do esqueleto e dos dentes também poderá esclarecer onde Hekashepes foi criado, que tipo de alimento ele comia, sua saúde, idade e a causa da sua morte.

Como Hekashepes foi preservado?

Os braços e as pernas de Hekashepes foram embalados individualmente para dar uma aparência de corpo vivo. Sua cabeça foi pintada com os olhos, boca e cabelo escuro.

Mas o mais surpreendente são as folhas de ouro cuidadosamente aplicadas para dar a ilusão de pele dourada.

Segundo as crenças do Egito Antigo, o ouro era a cor dos deuses. Dourar os corpos dos mortos expressava a ideia de que eles adquiriam qualidades divinas na vida após a morte.

Com isso, os entes queridos de Hekashepes podiam confortar-se sabendo que ele iria renascer e rejuvenescer após a morte, desfrutando com os deuses dos seus alimentos e bebidas favoritas, por toda a eternidade.

O que a descoberta nos ensina?

Os arqueólogos que descobriram o sarcófago de Hekashepes também encontraram, em um túmulo próximo, um grupo de estátuas de calcário bem preservadas, representando homens, mulheres e crianças.

Estas imagens, que só a riqueza poderia financiar, foram construídas para acompanhar os enterros como "corpos de reserva" para serem habitados pelo Ka.

A tinta das belas estátuas ainda é visível. Elas ilustram homens com corpos atléticos e pele marrom-avermelhada. As mulheres têm pele clara e são curvilíneas. Os dois sexos são ilustrados com abundantes pelos negros.

As imagens refletem os papéis de gênero, segundo os quais os homens assumiam funções ativas na esfera pública, enquanto as mulheres permaneciam cuidando da casa.

Algumas das estátuas ilustram mulheres realizando tarefas domésticas, como moer grãos e assar pães, o que demonstra a importância depositada sobre o trabalho doméstico das mulheres.

As estátuas de casais ilustram os maridos e as esposas afetuosamente de braços dados. Alguns são exibidos com seus filhos em pé ou ajoelhados aos pés dos pais.

As imagens de casais e famílias enfatizam a importância da família como unidade social básica na sociedade do Egito Antigo. Os laços de afinidade eram mantidos após a morte e os vivos tinham a obrigação de fornecer oferendas de alimentos para sustentar seus parentes na vida após a morte.

Crédito, KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images Legenda da foto, As estátuas descobertas em Saqqara incluem ilustrações de casais de mãos dadas.

Os egípcios acreditavam que, em troca das oferendas, eles poderiam pedir auxílio aos mortos, que também poderiam agir como intermediários entre os vivos e Osíris, o governador divino do submundo.

Podemos ter facilmente a impressão de que os antigos egípcios eram obcecados pela morte, mas o cuidado com que eles tratavam seus mortos revela um amor pela vida e uma esperança sincera de continuação da sua existência após a morte.

A descoberta do corpo de Hekashepes nos dá a esperança de que outros restos humanos preservados daquele período sejam encontrados e aumentem a nossa compreensão sobre a vida no tempo das pirâmides.

* Maiken Mosleth King é professora de história antiga da Universidade de Bristol, no Reino Unido.