Sofonisba Anguissola, a pintora renascentista admirada por Michelangelo e 'ofuscada' na História

Mas, com exceção de apreciadores e críticos de arte, ela é hoje para muitos apenas um nome desconhecido.

No entanto, sua popularidade não se compara à de colegas como Da Vinci, Rafael ou Caravaggio.

Ela nasceu em 1532 na região de Cremona, na Itália, em uma família nobre. Seu pai, Amilcare Anguissola, teve a atitude incomum na época de transformá-la numa pintora profissional. Ele incentivou não apenas o filho Asdrubale, como também todas as filhas mulheres a obter uma educação de alto nível e a desenvolver habilidades artísticas.

Com o tempo, o talento de Sofonisba logo se tornou óbvio demais para ser ignorado. Aos 14 anos, ela passou a ter aulas com o pintor italiano Bernardino Campi.

Um de seus quadros mais famosos é um retrato de suas irmãs jogando xadrez, considerado um jogo tipicamente masculino na época — bastante associado à ideia da racionalidade —, no qual as jovens dominam a partida.

Crédito, National Museum in Poznan, Poland

Sofonisba também começou a se corresponder com Michelangelo. Após ver seu esboço do retrato de uma menina rindo, ele pediu a ela que retratasse um menino chorando — uma vez que, para ele, era mais fácil desenhar pessoas sorridentes. A pintora enviou então um esboço em carvão de seu irmão aos prantos sendo mordido por um caranguejo.

Impressionado, Michelangelo reconheceu seu imenso talento e compartilhou seus esboços com ela, oferecendo conselhos e uma espécie de tutoria informal.

De acordo com Rezende, Sofonisba pertencia a um grupo muito particular: o de mulheres artistas.

"Isso é uma coisa muito rara, especialmente no Renascimento e no mundo Barroco, ela ser a primeira mulher — ou pelo menos que a gente tenha consciência — que tenha um relato documentado que chegou a ser uma pessoa célebre."

Em 1569, ela chamou a atenção do governador espanhol de Milão, o duque de Sessa. E acabou sendo convidada para ser dama de companhia da rainha da Espanha durante o reinado de Filipe 2º — quando atuou, na verdade, como retratista da família real. O Papa Pio 4º chegou, inclusive, a escrever para ela pedindo um retrato da rainha da Espanha.

Para Rezende, o fato de Sofonisba ter ganhado prestígio também se reflete muito no tempo em que ela viveu. É naquela época que o status social do artista passa a prevalecer.

Todavia, o fato de Sofonisba ser uma pintora "não-oficial" da corte, e raramente assinar suas obras, fez com que muitos de seus trabalhos fossem atribuídos a outro artistas — especialmente ao pintor oficial da corte, Alonso Sánchez Coello.

Seu segundo marido mandou gravar estas palavras em seu túmulo, na Igreja de San Giorgio dei Genovesi, em Palermo, na Itália: “Para Sofonisba, uma das mulheres ilustres do mundo por sua beleza e por suas extraordinárias habilidades naturais, tão distinta em retratar a imagem humana que ninguém de seu tempo poderia igualá-la".

Marketing do século 16

A resposta está na própria pergunta: com a ajuda de homens. É o que afirma a socióloga Isabelle Anchieta, autora da trilogia Imagens da Mulher no Ocidente Moderno .

"Ela tem 12 autorretratos até hoje reconhecidos, talvez a única mulher que tenha usado o autorretrato como uma estratégia de autopromoção. Quem vai usar isso, só no século 20, é Frida Kahlo. O pai de Sofonisba vai então enviar esses retratos para várias cortes e figuras importantes. Não é só o talento, existe uma armação social interessante, uma estratégia de marketing que foi feita não só por ela, mas também pelo próprio pai", analisa Isabelle.

Em muitos casos, como aconteceu também com a artista Lavinia Fontana, os pais foram fundamentais para romper as barreiras de gênero e incentivar as filhas mulheres.