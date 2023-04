A imagem feita por inteligência artificial que enganou jurados de um grande prêmio de fotografia

Há 18 minutos

O trabalho do artista alemão Boris Eldagsen, intitulado Pseudomnesia: The Electrician ("Pseudomnésia: O Eletricista", em tradução livre), venceu a categoria criativa do Sony World Photography Award da semana passada.

Um porta-voz da organização do World Photography disse que durante suas conversas com o artista, antes de ser anunciado como vencedor, ele havia confirmado que a peça era uma "cocriação" de sua imagem usando inteligência artificial.

Segundo os organizadores do concurso, o fotógrafo disse que tinha interesse nas "possibilidades criativas dos geradores de IA", mas enfatizou que a imagem foi feita com grande influência de seu "vasto conhecimento em fotografia".

"Como tal, seguindo nossa correspondência com Boris e as garantias que ele forneceu, sentimos que sua inscrição preenchia os critérios para esta categoria e apoiamos sua participação."

'Eu não culpo Boris'

A BBC conversou com outro fotógrafo e blogueiro sobre a polêmica. Feroz Khan disse não culpar o artista por mostrar que "há um problema no ramo da fotografia".

"Com essa intenção, Boris afirmou que deseja que os organizadores do concurso de fotografia tenham categorias separadas para imagens de IA."

As imagens vencedoras e finalistas do Sony World Photography Awards deste ano estão em exposição na Somerset House, de Londres.

Análise de Chris Vallance, repórter de tecnologia da BBC

No mês passado, Tim Flach, presidente da Associação de Fotógrafos, me contou como ficou chocado com a facilidade de gerar uma imagem de um tigre com IA.