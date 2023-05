As impressionantes imagens da erupção do vulcão que deixa México em alerta

As autoridades elevaram o nível de alerta para 'amarelo fase 3'

O vulcão Popocatépetl, no México, está em erupção.

No domingo (21/05), as autoridades mexicanas elevaram o nível de alerta para o vulcão, localizado a cerca de 70 quilômetros da Cidade do México, que passou de "amarelo fase 2" para "amarelo fase 3".