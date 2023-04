Jovem de 16 anos recebe R$ 45 milhões em ofertas de bolsas universitárias nos EUA e se aproxima de recorde

Um estudante de 16 anos do estado da Louisiana, nos EUA, recebeu mais de US$ 9 milhões (aproximadamente R$ 45 milhões) em ofertas de bolsas universitárias.

As ofertas de bolsas de estudos podem fazer com que Barnes bata um novo recorde nacional em breve.

Cormier, que frequentou a Universidade Xavier de Louisiana, uma instituição historicamente negra, e agora está concluindo o mestrado na Universidade do Estado da Louisiana, recebeu US$ 9,4 milhões em ofertas de bolsa de cerca de 140 instituições em 2019.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, ela buscou o reconhecimento do Guinness Book, o livro dos recordes mundiais, pela proeza — e, embora a organização não tenha encontrado ninguém com mais ofertas de bolsa nos Estados Unidos, não foi capaz de estabelecer se ela havia quebrado um recorde mundial dadas as diferenças globais entre sistemas de ensino superior.