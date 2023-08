Por que as últimas acusações são as mais sérias feitas a Donald Trump

O ataque de 6 de janeiro ao Capitólio (sede do Congresso dos Estados Unidos) foi "alimentado por mentiras", disse o promotor veterano Jack Smith em sua breve coletiva de imprensa. As mentiras de Donald Trump.

Mas essas acusações são, na minha opinião, as mais graves e potencialmente as mais importantes que Donald Trump já enfrentou. Até porque dizem respeito a coisas que aconteceram enquanto ele ainda era presidente.

Alguns comentaristas americanos apontaram outra razão pela qual eles acham que essas acusações são as mais sérias. Eles veem na suposta conduta de Trump uma ameaça aos ideais que sustentam os alicerces do país.

Desde a fundação do país, nenhum ex-presidente "foi acusado de conspirar para manter o poder em um elaborado esquema de engano e intimidação que levaria à violência nos corredores do Congresso", escreveu Peter Baker no jornal americano The New York Times.