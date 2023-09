Michael Gambon, o 'Dumbledore' de Harry Potter, morre aos 82 anos

O ator irlandês e britânico Michael Gambon, famoso por interpretar o Professor Albus Dumbledore em seis filmes da série Harry Potter, morreu no hospital aos 82 anos, informou sua família nesta quinta-feira (28/09).

Gambon, que nasceu em Dublin, trabalhou na TV, no cinema, no teatro e no rádio ao longo de sua carreira de cinco décadas. Ele ganhou quatro prêmios Bafta, que são os mais importantes da indústria cinematográfica britânica.