Fugitivo brasileiro capturado nos EUA tinha plano de se esconder no Canadá

O assassino brasileiro que fugiu da prisão e foi recapturado na Pensilvânia, Danilo Cavalcante , planejava fugir para o Canadá, segundo as autoridades locais americanas. Ele acabou sendo encontrado pela polícia na quarta-feira (14/9).

O homem, de 34 anos, condenado por assassinar a ex-namorada com 38 facadas, teria dito às autoridades que iria roubar alguém e seguir para o norte.

As autoridades inicialmente pensaram que ele poderia tentar retornar ao seu país natal, o Brasil, onde é procurado por outro assassinato.

O detetive-chefe do Condado de Chester, David Sassa, disse à CNN que "ele nos contou que em alguns momentos as equipes táticas passaram por ele".

Yoda "imobilizou" Cavalcante enquanto ele tentava fugir, deixando-o com uma "pequena mordida".

Danilo aguardava transferência para outra unidade quando escapou da prisão do Condado de Chester no dia 31 de agosto subindo pelas paredes do edifício.