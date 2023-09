A youtuber que dava conselhos sobre filhos e foi presa por suspeita de abuso infantil

Crédito, CANAL 'CONEXIONS' NO YOUTUBE Legenda da foto, Ruby Franke (à direita) e Jodi Nan Hildebrandt apareceram juntas em vídeos do YouTube

Author, Por Madeline Halpert

Role, Da BBC News em Nova York

Há 10 minutos

Uma americana que ganhou popularidade com um canal de aconselhamento a pais no YouTube foi detida sob suspeita de abuso infantil após seu filho, que estava desnutrido, fugir de casa, informaram as autoridades.

Na quarta-feira (30/08), Ruby Franke e sua parceira de negócios, Jodi Nan Hildebrandt, foram presas na cidade de Ivins, no Estado de Utah.

As autoridades também descobriram que a filha de 10 anos de Ruby Franke estava em estado de desnutrição na casa de sua parceira.

Ambas as mulheres agora enfrentam duas acusações criminais de abuso infantil.

A BBC procurou Franke e Hildebrandt para esclarecimentos, mas não obteve resposta.

De acordo com a polícia, o filho de 12 anos de Franke pulou pela janela e correu até a casa de um vizinho em busca de comida e água.

O vizinho ligou para as autoridades e relatou que o jovem parecia muito magro e desnutrido, com feridas abertas e fita adesiva em braços e pernas, de acordo com um comunicado do Departamento de Segurança Pública da região.

As autoridades, ao chegarem ao local, observaram que os ferimentos e a desnutrição do menino eram graves.

O menino teve que ser hospitalizado devido às lacerações profundas causadas por cordas - com as quais era amarrado - e pela desnutrição.

A filha de 10 anos de Ruby Franke também precisou de atendimento médico.

Posteriormente, as autoridades obtiveram um mandado de busca relacionado ao incidente e, no total, quatro crianças foram colocadas sob a guarda de familiares e serviços de assistência à infância, conforme divulgado no comunicado.

Ruby Franke, de 41 anos, ganhou destaque no YouTube na década de 2010 por meio de seu canal chamado '8 Passengers' (8 Passageiros), no qual discutia a criação de seus seis filhos.

Ela aparecia em vídeos do YouTube com a "coach de estilo de vida" Jodi Nan Hildebrandt, postados em seu site de aconselhamento ConneXions Classroom.

O canal do YouTube tinha mais de 2 milhões de assinantes antes de ser desativado no início deste ano.

Anteriormente, Ruby Franke enfrentou críticas por suas práticas parentais rígidas, que foram descritas em seu canal, incluindo alegações de que seu filho dormiu em um pufe por vários meses como punição, além de ter mencionado a retenção de refeições como uma forma de disciplina.

O incidente do pufe levou alguns espectadores a denunciarem aos serviços locais de proteção à infância, embora Ruby Franke tenha afirmado ao site Insider que o incidente foi mal interpretado.

A filha mais velha de Ruby Franke, Shari Franke, fez uma postagem no Instagram após a prisão de sua mãe, expressando sua satisfação por ver a justiça sendo feita, conforme relatado pela mídia dos EUA.