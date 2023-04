Brasil vai lançar programa de combate ao racismo no esporte por episódio de Vini Jr., diz Anielle Franco

Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco anunciou programa de combate ao racismo no esporte voltado para atletas que atuem no Brasil e no exterior

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse neste domingo (23/4) em Lisboa que sua pasta, em parceria com o Ministério do Esporte, vai lançar um programa de combate ao racismo no esporte voltado para atletas que atuem no Brasil e no exterior. O estopim, segundo ela, foi o episódio envolvendo o jogador de futebol Vinicius Jr, do Real Madrid.